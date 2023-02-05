Психолог Ивашина рассказала, как воспитывать ребенка без наказания

Одна из главных задач родителей — планомерно подкреплять те качества, которые ему нравятся в ребенке. Однако взрослые не имеют право поддерживать то, что им не нравится. На жизнь ребенка и на его поведения подействуют и наказание, и поощрение. Но то, каким он станет, зависит от нашего обучения и воспитания.