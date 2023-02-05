Психолог Ивашина рассказала, как воспитывать ребенка без наказания

Многие родители задаются вопросом о том, как правильно воспитать детей. Чтобы не допустить ошибок и не навредить психоэмоциональному состоянию ребенка, психолог, руководитель программного лагеря «Форсаж» Полина Ивашина рассказала корреспонденту ФАН секреты правильного воспитания детей.
Эксперт отметила, что самый лучший способ воспитания детей — смягчать шишки, которые набивает ребенок, ошибаясь в жизненных ситуациях. Однако делать это нужно так, чтобы его интерес действовать и пробовать остался.
«Поощрение и наказание – типичные способы обучения детей. Поощрение – действие, после которого то, что сделал ребенок, будет усиливаться. Наказание – действие родителя, после которого действие ребенка исчезнет. Наказание и поощрение являются подкреплениями в обучении ребенка. Одно отрицательное, второе — положительное. Но важно понимать, что оба варианта являются подкреплениями», — рассказала психолог.
Подкрепление усиливает действия ребенка, даже если оно отрицательное и ведет к формированию реакции избегания. Наказание ведет к исчезновению того или иного поведения.
Наказание и негативное подкрепление могут внешне не отличаться друг от друга, важен итог. Родитель должен оценивать — к каким результатам привело его действие. Как следствие, нужно искать новый вариант выхода. Самыми «лучшими» будут креативные родители – те, которые постоянно меняют методы воздействия на ребенка, заявила психолог.
Одна из главных задач родителей — планомерно подкреплять те качества, которые ему нравятся в ребенке. Однако взрослые не имеют право поддерживать то, что им не нравится. На жизнь ребенка и на его поведения подействуют и наказание, и поощрение. Но то, каким он станет, зависит от нашего обучения и воспитания.
Психолог Полина Ивашина перечислила методы подкрепления.
1. Тем более успешны, чем они ближе к действию по времени, например, ребенок сделал что-то полезное, нужно сразу подкрепить. Но оно должно быть не совсем прямолинейным. Также рекомендуется поддерживать инициативу ребенка и желание интересоваться, развиваться и обучаться.
2. Скорость выработки действия определяется величиной подкрепления. Желательно чтобы подкрепление не было слишком большим или сильным. Не стоит давать ребенку большую награду за выполненное задание.
3. Нельзя подкреплять сразу по двум критериям — «делать» и «делать хорошо». Ребенок сначала должен сделать одно дело, только потом похвалить. Затем постепенно приучать к совершенствованию и развитию.
«Как воспитывать ребенка без наказания? ответ: через поощрение или через лишение поощрений. И помните, ошибка — это точка роста ребенка», — подытожила эксперт.
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