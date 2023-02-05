Около 35% россиян жалуются на отсутствие банкоматов в шаговой доступности от дома

Россияне хотели бы видеть больше банкоматов в шаговой доступности от своих домов. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито.Недвижимость». Они рассказали, чего гражданам не хватает недалеко от дома больше всего.
Аналитики подчеркивают, что на отсутствие достаточного количества банкоматов у своих домов жалуются 35% жителей России. Еще 31% респондентов хотели бы иметь возможность посещать поликлиники возле дома. В рейтинг самых востребованных объектов также вошли бассейны (31%), передает издание «Газета.Ru».
Россияне также рассказали, какими объектами социальной инфраструктуры они пользуются чаще всего. В рейтинг вошли спортивные площадки, детские сады, аптеки, салоны красоты, а также продуктовые магазины.