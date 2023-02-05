Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Японский доктор Вада раскритиковал популярные советы о сохранении здоровья

Общество
Японский доктор Вада раскритиковал популярные советы о сохранении здоровья

Существуют популярные советы о поддержании здоровья, которые на деле не являются эффективными. О них рассказал доктор Хидэки Вада, окончивший медицинский факультет Токийского университета.

Часто пожилым людям рекомендуют заниматься ходьбой. Однако отсутствие прогулок не принесет вреда здоровью. Если человек не хочет совершать их, он может прибегнуть к домашней гимнастике.

Также пенсионерам обычно советуют отказываться от мяса. Такое изменение в рационе может спровоцировать дефицит белка, что приведет к слабости мышц, передает Yahoo News Japan.

Эксперт заявил, что пожилым не стоит отказываться от мяса полностью. Достаточно лишь сократить количество. Также можно заменить некоторые мясные продукты на яйца.
пожилые врач советы здоровье
Военкоры ФАН
Лучшие в аду