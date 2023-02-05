Гастроэнтеролог Вялов назвал самое опасное сочетание продуктов для поджелудочной железы

«Главными врагами» поджелудочной железы являются алкоголь и никотин. Они особенно опасны в сочетании с некоторыми продуктами, заявил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.
Эксперт обратил внимание, что отсутствие болей в поджелудочной железе не означает, что с ней все хорошо. По словам Вялова, симптомы могут появится, когда поджелудочная окажется не в состоянии выделять необходимые для переваривания пищи ферменты. Нередко триггером становится употребление алкоголя или никотина.
«Их сочетание — худшее, что можно придумать», — отметил врач в Telegram-канале.
Алкоголь становится в разы опаснее, если сочетать его с жирными продуктами. Особенно вредным для поджелудочной, подчеркивает гастроэнтеролог, будет употребление спиртного с майонезными салатами или жирной курицей.