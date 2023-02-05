Гастроэнтеролог Вялов назвал самое опасное сочетание продуктов для поджелудочной железы

Эксперт обратил внимание, что отсутствие болей в поджелудочной железе не означает, что с ней все хорошо. По словам Вялова, симптомы могут появится, когда поджелудочная окажется не в состоянии выделять необходимые для переваривания пищи ферменты. Нередко триггером становится употребление алкоголя или никотина.