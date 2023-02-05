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Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о волне похолодания с 6 февраля

Общество
Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о волне похолодания с 6 февраля

Довольно долгий период оттепели в Москве сменит похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в столице опустится до климатической нормы февраля уже с понедельника. Днем 6 февраля столбики уличных термометров покажут от −3 до −5 градусов, а в ночь на вторник — до −12 градусов, пишет РИА Новости.

Такой температурный фон близок к многолетним значениям. А вот погода в Москве на прошлой неделе соответствовала скорее концу второй декады марта, резюмировал специалист.
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