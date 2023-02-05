Как бойцы ЧВК «Вагнер» вскрывают южный вход в Бахмут: репортаж ФАН

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут активные бои на юге Бахмута. О текущей обстановке на этом участке сообщили корреспонденты ФАН с места событий Сергей Чемеков и Александр Яремчук.
Отряды «вагнеровцев» продолжают перемалывать оборону ВСУ в южной части города. Успешное продвижение бойцам «оркестра» обеспечила полная зачистка северной части поселка Опытное — «музыканты» практически полностью перекрыли возможность для украинских военных провести контратаку.
По словам одного из штурмовиков, в ходе наступления в этом районе отряды ЧВК методично прощупывали оборону противника, выискивая его слабые места.
«Две группы заходило через лесополосу, ну и соответственно произошел контакт. Они нас вычислили сразу. Ну под эту всю шумиху, пока полностью они сделали внимание на наши группы, по левому флангу заходила группа ДРГ. Там, за дорогой, находится заправка, оттуда прикрывало тяжелое вооружение. Вот таким вот способом дошли», — рассказывает боец.
Задача «вагнеровцев» заключалась в том, чтобы провести штурм и закрепиться в ближайших пятиэтажных домах. Это позволило занять господствующую высоту, пробить оборону ВСУ и вклиниться в город примерно на 300 метров.
Обороняющиеся украинские формирования оказывают ожесточенное сопротивление российским отрядам. При этом, по информации бойцов ЧВК, помимо ВСУ здесь действуют и боевики националистических батальонов.
«Не так давно были обнаружены 125-е войска (бригада ВСУ — Прим. ФАН), 93-и, 53-и присутствуют. 53-х мы еще не поймали, но очень хотим. Националистические группировки тоже присутствуют, их выделяет черная форма, в которой они бегают. Но пока не попались. Убитые есть, но далековато еще, дойти до них не можем», — рассказывает один из собеседников ФАН.
Штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут наступление вдоль канала реки Бахмутка, но продвижение здесь осложняется плотной городской застройкой. Противника буквально приходится «выковыривать» из каждого дома.
«Мы находимся на улицах Артемовска. До противника буквально 200 метров. К сожалению, дальше мы пройти не можем, так как буквально в частном секторе активно работают снайперские группы. Тем не менее подразделения ЧВК «Вагнер» активно продвигаются вперед», — сообщает военкор ФАН Сергей Чемеков.
При этом успехами могут похвастаться не только бойцы, теснящие ВСУ на юге города. Примерно в это же время с другой стороны Бахмута российские добровольцы зашли в северный район Ступки.