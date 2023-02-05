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Бывший премьер Израиля Беннет: переговоры по Украине сорвались по вине Запада

Украина
Бывший премьер Израиля Беннет: переговоры по Украине сорвались по вине Запада

Переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом сорвались по вине коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Напомним, бывший глава израильского правительства выполнял посредническую роль в обсуждении разрешения украинского кризиса в начале проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации соседнего госдуарства.

Ранее сообщалось, что Москва открыта для диалога с Киевом. Об этом рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
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