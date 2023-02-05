Переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом сорвались по вине коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Напомним, бывший глава израильского правительства выполнял посредническую роль в обсуждении разрешения украинского кризиса в начале проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации соседнего госдуарства.
Ранее сообщалось, что Москва открыта для диалога с Киевом. Об этом рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.