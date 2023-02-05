Игорь Гришин уходит с поста наставника ХК «Спартак»

Игорь Гришин покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак». Контракт между специалистом и красно-белыми расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Исполнять обязанности главного тренера «Спартака» до конца текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги будет Алексей Заварухин, сообщает клубная пресс-служба. Красно-белые уже играли под руководством специалиста. «Спартак» осенью одержал сенсационную победу над ЦСКА на выезде со счетом 2:1.
Красно-белые на данный момент занимают девятое место в Западной конференции. «Спартак» после 59 матчей имеет в своем активе 58 очков. Ближайший матч москвичи проведут на выезде 7 февраля. «Спартак» сыграет в Минске против местного «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:10 по московскому времени.