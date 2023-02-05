В Саратове двое взрослых и ребенок попали в больницу после пожара в квартире

Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в пятиэтажном жилом доме в Заводском районе Саратова. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале глава здравоохранительного ведомства Саратовской области Олег Костин.
Для тушения загоревшегося жилья привлекались сразу семь пожарный бригад. 63-летний мужчина получил ожоги третьей и четвертой степени тяжести. В больницу также попал полуторагодовалый ребенок, у него диагностировали отравление продуктами горения.
Помощь медиков также потребовалась матери малыша, ее госпитализировали с сильной реакцией на стресс. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Причину и обстоятельства ЧП установят в ходе проверки.