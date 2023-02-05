Мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями после потасовки у рюмочной в Петербурге

Пострадавшим оказался 38-летний гражданин, который в прошлом был неоднократно судим. Полицейские установили, что в мужчину трижды выстрелили из травматического пистолета, а потом ударили ножом в грудь. Согласно показаниям самого пострадавшего, он за кого-то заступился, в результате чего произошел конфликт.