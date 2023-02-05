Минэнерго Венгрии предрекло ЕС серьезные проблемы из-за санкций против нефтепродуктов РФ

Европейский союз столкнется с довольно мрачными последствиями из-за своих новых ограничительных мер против российского государства. К такому выводу пришло венгерское минэнерго.
Как известно, с 5 февраля начнут действовать санкции объединения в отношении нефтепродуктов из России. В венгерском ведомстве уверены, что уменьшение поставок российского топлива в Европу грозит серьезными неприятностями для всего западного мира.
«Европа может столкнуться с нехваткой дизельного топлива и ростом цен на нефтепродукты, поскольку половина потребностей ЕС в дизельном топливе до сих пор обеспечивалась из российских источников», — отметило минэнерго.
Ранее авторы RND заявили, что лимит цен на нефтепродукты из России может привести к росту стоимости дизельного топлива в Германии.