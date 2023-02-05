Иностранный бизнесмен назвал преимущества ухода зарубежных компаний с рынка РФ

Некоторые россияне и иностранные бизнесмены пытаются как можно выгоднее купить уходящие из России компании, сообщает The Economist со ссылкой на западный источник, который помогает европейским фирмам уйти с российского рынка.
По его мнению, новых владельцев бизнеса не будут волновать санкции, как только они получат право собственности. Так называемая экономическая изоляция России дает много возможностей для предприимчивых людей и помогает быстро обогатиться благодаря реализации особого порядка продажи долей иностранцев в российских компаниях.
Целью западных санкций является изоляция российской экономики, но на деле все оказалось иначе, потому что многие и не соблюдают введенные ограничительные меры, подытожил источник.