Иностранный бизнесмен назвал преимущества ухода зарубежных компаний с рынка РФ

По его мнению, новых владельцев бизнеса не будут волновать санкции, как только они получат право собственности. Так называемая экономическая изоляция России дает много возможностей для предприимчивых людей и помогает быстро обогатиться благодаря реализации особого порядка продажи долей иностранцев в российских компаниях.