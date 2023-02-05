В Польше из-за роста стоимости жизни женщины начали популяризировать проституцию

Польские женщины начали популяризировать проституцию как «работу мечты» и «полноценный эмоциональный труд».
Эксперты предполагают, что такая тенденция появилась из-за роста стоимости жизни, а также экономического и энергетического кризисов. Об этом сообщает издание wPolityce.
Пропагандой проституции занимается, в частности, популярный польский портал gazeta.pl. Там публикуется серия материалов, в которых дамы делятся своим позитивным опытом.
«Люди из-за инфляции беднеют, все государственные услуги приватизированы, а стоимость жизни увеличивается, вот и говорит капитализм женщинам: не бунтуйте! Лучше займитесь проституцией!» — попытался объяснить происходящее варшавский общественный деятель Ян Спевак в социальных сетях.
Его пост поднял волну возмущения среди интернет-пользователей. Один из комментаторов написал: «ЕС хочет, чтобы, начиная с детского сада, дети были готовы к очень увлекательной работе в притонах».