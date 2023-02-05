Актер Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга «Билли Саммерс»

Лауреат премии «Оскар» и трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового фильма режиссера Джеффри Джейкоба Абрамса, в основу которого ляжет роман короля ужасов Стивена Кинга «Билли Саммерс».
Согласно первоначальным планам, картина должна была стать сериалом. Но в процессе разработки студия приняла решение вместо этого снять полнометражный фильм, передает Deadline.
Сюжет детективного романа «Билли Саммерс» рассказывает о киллере и бывшем снайпере морской пехоты США, принимающем заказы лишь на по-настоящему плохих людей. Решив завязать, герой решается на последнее дело, за которое ему пообещали 2 млн долларов.