Актер Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга «Билли Саммерс»

Сюжет детективного романа «Билли Саммерс» рассказывает о киллере и бывшем снайпере морской пехоты США, принимающем заказы лишь на по-настоящему плохих людей. Решив завязать, герой решается на последнее дело, за которое ему пообещали 2 млн долларов.