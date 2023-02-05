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Лена Миро призвала не жаловаться беременную певицу Ольгу Орлову

Шоу-бизнес
Лена Миро призвала не жаловаться беременную певицу Ольгу Орлову

Певица и телеведущая Ольга Орлова пожаловалась поклонникам, что ей совсем не просто дается поздняя беременность. На что скандально известный блогер Лена Миро призвала артистку не жаловаться.

По словам знаменитости, ее мучают отеки и сильные боли в спине. Миро заявила, что подобные признаки появляются почти у всех беременных женщин, а потому телеведущей стоит прекратить на это жаловаться.

«Нет, я понимаю, что Ольга считает себя известным человеком, а потому, может, и думает, что всем должны быть интересны новости про ее состояние. Или она так доказывает, что вынашивает сама?» — написала она в своем блоге.

Также блогер отметила, что никто не верит в обвинения артистки в фейковой беременности. Поэтому ей следует спокойно доносить и родить ребенка.
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