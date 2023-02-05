Компания Lobaev Arms в феврале нарастит объемы производства высокоточных винтовок

Производство винтовок компании Lobaev Arms в феврале вырастет вдвое, а в апреле – еще в два раза, заявил основатель предприятия Владислав Лобаев.
В интервью телеканалу «Звезда» он сообщил, что количество потерь от винтовок, выпущенных компанией, измеряется тысячами. Вооружение Lobaev Arms активно применяется в ходе спецоперации на Украине.
«Я знаю конкретную цифру, но не буду ее называть. Но количество потерь от прошитых нами дронов в несколько раз больше», — объяснил Лобаев.
По его словам, компания также приступила к разработке беспилотников, поскольку они требуются для проведения СВО.