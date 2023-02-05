Журналист Виноградов рассказал, как США кинули Шольца «на бабки»

Американское руководство не только унизило германского канцлера Олафа Шольца, но и кинуло его «на бабки». Обозреватель Захар Виноградов на пальцах объяснил, что сделал Вашингтон.
Автор в статье для «Украина.ру» напомнил, что немецкий политик долго сопротивлялся давлению США и Европы относительно отправки танков Leopard Киеву. Однако он не только сломался под натиском Белого дома, но и был унижен за то, что так долго этому противился.
Его заставили уговорить Латинскую Америку предоставить Украине оружие. Вашингтон знал, что у политика ничего не получится, поэтому решил таким образом ткнуть его «мордой об стол». Однако на этом «черная полоса» для канцлера ФРГ не закончилась. Оказалось, что Европа и США не собираются отправлять ВСУ свое тяжелое вооружение.
«В общем, как сказано в начале, "кинули Шольца на бабки", то бишь танки…», — отметил автор.
Ранее Шольц рассказал, что не получал никаких угроз от президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе разговора с журналистами Bild.