Диетолог Круглова развеяла миф о полезности сыроедения

Однако не всегда сырая еда бывает полезной. Иногда для того, чтобы нутриенты были более биодоступны и усваивались в организме нужно подвергать их термической обработке, например, крупы. Но данная система питания несет в себе и плюсы. Люди, придерживающиеся сыроедения включают в свой рацион большое количество различных овощей и фруктов.