Диетолог Круглова развеяла миф о полезности сыроедения

Сыроедение — это система питания, исключающая продукты животного происхождения и любую пищу, подвергнутую термической обработке. Многие люди используют этот метод в надежде, что их организм будет сильнее и выносливее. Однако далеко не всем подходит такая система питания. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала корреспонденту ФАН, чем опасно сыроедение.
Диетолог рассказала, что рацион сыроедения включает в себя ягоды, фрукты, овощи, листовую зелень, орехи, семечки и пророщенное зерно. Причин перехода на такой тип питания, по словам эксперта, много. Например, некоторые принципиально не едят мясо из-за гуманного отношения к животным, а кто-то ориентируется на свои вкусовые предпочтения. Более того, диетолог рассказала, что большинство людей переходят на сыроедение из-за сложившегося взгляда на жизнь.
«Можно сказать — сыроедение это определенная философия, представление о так называемой живой и неживой еде и это выходит за рамки науки диетологии. Ну а чаще всего мотивом служит желание сохранить здоровье и как можно дольше оставаться молодым и есть вера в то, что еда, необработанная термически, содержит больше питательных веществ», — заявила врач.
Однако не всегда сырая еда бывает полезной. Иногда для того, чтобы нутриенты были более биодоступны и усваивались в организме нужно подвергать их термической обработке, например, крупы. Но данная система питания несет в себе и плюсы. Люди, придерживающиеся сыроедения включают в свой рацион большое количество различных овощей и фруктов.
«В данной системе питания достаточно разнообразный рацион. Это хорошо с точки зрения получения разных витаминов и минералов, влияния на микробиоты кишечника. Такие продукты содержат большое количество антиоксидантов и полиненасыщенные жирные кислоты. Они находятся в орехах и семечках, и при этом такое питание не содержит избытка насыщенных жиров. А избыток этих жиров являются фактором риска развития дислипидемии, гиперхолистеринемия и атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы», — прокомментировала диетолог.
Один из главных минусов сыроедения — это дефицит белка, в том числе незаменимых аминокислот, которые не могут синтезироваться в организме. Семечек, орехов и зерна может быть недостаточно, особенно для людей с повышенной потребностью белка. Например, подростки, которые находятся на стадии интенсивного роста, люди, занимающиеся спортом и беременные женщины.
«Также есть риск дефицита витамина В12, так как он содержится преимущественно в животных продуктах. Нужно понимать, что витамин В12 может накапливаться в организме, и если человек придерживается сыроедения от года до трех лет, то не столкнется с последствиями этого дефицита, так как запаса витамина В12 в печени ему будет достаточно. Но после этого времени человек может почувствовать слабость, определенную сложность выполнять физическую активность, и это может быть признаком В12 дефицитной анемии», — отметила Круглова.
Помимо этого, есть риск дефицита железа и человек может столкнуться с такими симптомами, как слабость и сонливость.
Диетолог рассказала, что при таком типе питания человеку нужно употреблять больше еды, чтобы получить нужную дозу калорий для организма. Однако людям, страдающими заболеваниями пищеварительного тракта, не рекомендуется употреблять еду в большом объеме, так как это может привести к дискомфорту. Например, вздутие, боли и нарушение стула.
Круглова добавила, что может еще наблюдаться дефицит кальция в организме. Данный элемент находится в молочных продуктах, а люди, которые придерживаются сыроедения, не употребляют продукты животного происхождения.