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Тело третьей жертвы обстрела ВСУ в Донецке достали из-под завалов жилого дома

Происшествия
Тело третьей жертвы обстрела ВСУ в Донецке достали из-под завалов жилого дома

Тело третьей жертвы обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) достали из-под завалов жилого дома в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Напомним, что речь идет о многоквартирном жилом доме на улице Артема, который был поврежден при атаке ВСУ. Сегодня утром, 5 февраля, спасатели достали из-под завалов тело еще одного мужчины. В итоге число погибших в результате ЧП выросло до трех.

Ранее в воскресенье сотрудники МЧС рассказали об обнаружении под обломками здания тела женщины. До этого, в субботу 4 февраля, был найден труп мужчины. Отмечается, что в результате прямого попадания украинского снаряда рухнули перекрытия между двумя этажами пятиэтажного дома.
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