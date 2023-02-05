Тело третьей жертвы обстрела ВСУ в Донецке достали из-под завалов жилого дома

Напомним, что речь идет о многоквартирном жилом доме на улице Артема, который был поврежден при атаке ВСУ. Сегодня утром, 5 февраля, спасатели достали из-под завалов тело еще одного мужчины. В итоге число погибших в результате ЧП выросло до трех.