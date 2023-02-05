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Артиллеристы ВС РФ ликвидировали 18 украинских военных в Херсонской области

Армия
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали 18 украинских военных в Херсонской области

Российские артиллеристы нанесли удары по расположению военнослужащих ВСУ около населенного пункта Надднепрянское в Херсонской области.

Представитель экстренных служб региона сообщил ТАСС, что в результате огневого поражения артиллерией ВС РФ украинская армия потеряла 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

«Десять военных получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что российскими артиллеристами в районе села Львово был уничтожен украинский минометный расчет.
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