В Госдуме предложили увеличить сумму налогового имущественного вычета

Там значится, что одному человеку причитается от 33 квадратных метров, двум — 42 кв. м, а трем и более — по 18 кв. метров на человека. Таким образом семье из четырех человек требуется квартира не менее 72 квадратных метров, и ее средняя стоимость должна составить около 5 млн рублей.