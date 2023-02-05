В Госдуме предложили увеличить сумму налогового имущественного вычета

Зампред Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил увеличить максимальную сумму, с которой россияне могут получить налоговый вычет после покупки недвижимости, передает URA.RU.
По его мнению, максимальная сумма в 2 млн рублей устарела, поэтому необходимо привязать данный показатель к нормативам Министерства строительства РФ.
Там значится, что одному человеку причитается от 33 квадратных метров, двум — 42 кв. м, а трем и более — по 18 кв. метров на человека. Таким образом семье из четырех человек требуется квартира не менее 72 квадратных метров, и ее средняя стоимость должна составить около 5 млн рублей.
В разных регионах сумма на получение вычета должна различаться, как это сделано в нормативах строительного ведомства. Максимальные суммы для получения вычета также необходимо связать с данными Минстроя.