Организатора схемы по легализации преступных доходов арестовали в Приморском крае. Соответствующее решение в отношении главаря нескольких группировок вынес Фрунзенский районный суд Владивостока, пишет региональная прокуратура.
Злоумышленнику вменили организацию и руководство двумя сообществами, осуществлявших незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Вместе с ним за решеткой оказался один из сообщников фигуранта — 39-летний местный житель. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ.