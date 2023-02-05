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Организатора схемы по легализации преступных доходов арестовали в Приморском крае

Происшествия
Организатора схемы по легализации преступных доходов арестовали в Приморском крае

Организатора схемы по легализации преступных доходов арестовали в Приморском крае. Соответствующее решение в отношении главаря нескольких группировок вынес Фрунзенский районный суд Владивостока, пишет региональная прокуратура.

Злоумышленнику вменили организацию и руководство двумя сообществами, осуществлявших незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Вместе с ним за решеткой оказался один из сообщников фигуранта — 39-летний местный житель. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ.
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