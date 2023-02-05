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Шольц напомнил Украине о критериях вступления в Евросоюз

Украина
Шольц напомнил Украине о критериях вступления в Евросоюз

Страны, нацеленные на членство в Европейском союзе, в том числе Украина, должны выполнить ряд условий. Соответствующее заявление сделал глава Правительства ФРГ Олаф Шольц.

Таким образом немецкий канцлер прокомментировал возможное вступление Киева в ЕС. По его словам, Украина должна выполнить условия по верховенству права в стране, демократии, соблюдению прав человека и борьбе с коррупцией.

Напомним, страна получила статус кандидата на вступление в объединение 23 июня 2022 года. В пользу присоединения Киева к ЕС проголосовало большинство в Европарламенте.
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