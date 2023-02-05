«Рома» готова продать полузащитника Дзаньоло в «Галатасарай»

«Рома» уведомила клуб из Стамбула, что готова вести переговоры только о продаже Дзаньоло. Сделка может обойтись «Галатасараю» в 30 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях. Дзаньоло является одним из самых перспективных итальянских футболистов, однако молодой полузащитник уже дважды получал разрыв крестообразных связок. Кроме этого, у Дзаньоло сложились непростые взаимоотношения с главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо, что может ускорить процесс ухода полузащитника из стана «волков», добавляет Романо.