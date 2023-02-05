«Ожесточенные бои за каждую улицу»: Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте

Ранее в Сети появились сведения о том, что в ходе российской спецоперации на Украине ВСУ отступают из северных кварталов Бахмута. Журналисты «НьюсИнфо» попросили предпринимателя подтвердить или опровергнуть эти слухи. Бизнесмен пояснил, что эта информация не соответствует действительности.