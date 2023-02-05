«Ожесточенные бои за каждую улицу»: Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте

Украинская армия бьется до последнего и не проводит отступательных действий в районе Бахмута. Такой информацией поделился российский бизнесмен Евгений Пригожин.
Ранее в Сети появились сведения о том, что в ходе российской спецоперации на Украине ВСУ отступают из северных кварталов Бахмута. Журналисты «НьюсИнфо» попросили предпринимателя подтвердить или опровергнуть эти слухи. Бизнесмен пояснил, что эта информация не соответствует действительности.
«ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом относительно Бахмута. Он рекомендовал президенту не выводить своих военных с этой территории, так как главу государства могут перестать уважать.