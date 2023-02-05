MW: новое вооружение позволит повысить на 700% боевую мощь фрегата «Адмирал Горшков»

Боевая мощь фрегата «Адмирал Горшков» и других кораблей ВМФ РФ проекта 22350 вырастет на 700%, пишет Military Watch.
В публикации издания говорится, что в ближайшее время фрегаты этого класса получат на вооружение новую ракету. Отмечается, что «Адмирал Горшков» является одним из самых боеспособных российских кораблей, передает «ПолитРоссия».
«ВМФ РФ получит новую ракету класса "земля — воздух" дальностью 400 км», — сказано в статье.
По словам экспертов, новое вооружение позволит повысить боевые возможности кораблей в семь раз. Предполагается, что речь идет о включении в их арсенал ракет, которые являются производными от боеприпасов, используемых ЗРС С-400 «Триумф».
Подчеркивается, что наступательный потенциал российских фрегатов существенно вырастет. Аналитики убеждены, что оспорить их лидерство в море будет крайне сложно.