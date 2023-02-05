В Балашихе 47-летний мужчина зарезал сына знакомого и выдал все за несчастный случай

Как пишет РЕН ТВ, все произошло в квартире на улице Советской. В момент убийства девятилетний ребенок находился в комнате с 47-летним гостем его отца. Он заявил, что мальчик якобы сам упал на перочинный нож, который торчал из груди ребенка. Злоумышленник заявил, что вытащил его из школьника.