Боец MMA Федор Емельяненко продолжит тренерскую карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко потерпел поражение в бою против американца Райана Бейдера, проходившем в рамках турнира Bellator-290. Этот матч стал последним в его карьере. Спортсмен рассказал, чем планирует заниматься дальше.
Как отметил Емельяненко, проведший 48 боев и одержавший 40 побед, теперь он планирует посвятить себя обучению других спортсменов.
«Теперь я буду с ребятами, тренировать их», — цитирует его RT.
Ранее о последнем бое в карьере Последнего Императора высказался его младший брат Александр Емельяненко. Он поблагодарил родственника за его выдающиеся результаты.