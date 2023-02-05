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Боец MMA Федор Емельяненко продолжит тренерскую карьеру

Общество
Боец MMA Федор Емельяненко продолжит тренерскую карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко потерпел поражение в бою против американца Райана Бейдера, проходившем в рамках турнира Bellator-290. Этот матч стал последним в его карьере. Спортсмен рассказал, чем планирует заниматься дальше.

Как отметил Емельяненко, проведший 48 боев и одержавший 40 побед, теперь он планирует посвятить себя обучению других спортсменов.

«Теперь я буду с ребятами, тренировать их», — цитирует его RT.

Ранее о последнем бое в карьере Последнего Императора высказался его младший брат Александр Емельяненко. Он поблагодарил родственника за его выдающиеся результаты.
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