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Публицист Чесноков рассказал, почему карточные шулеры честнее Запада

Политика
Публицист Чесноков рассказал, почему карточные шулеры честнее Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал изданию Bild о том, что между главой немецкого государства и президентом Украины Владимиром Зеленским существует договоренность о том, что Киев не станет применять западное оружие для ударов по территории России.

На соответствующий вопрос политик отметил, что лидеры двух стран пришли к некому консенсусу по этому поводу.

При этом член комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский назвал Москву «законной военной целью» для ВСУ и заявил, что украинская армия не станет гарантировать неиспользование оружия Запада для противостояния с ВС РФ в тылу.

Публицист Эдвард Чесноков в беседе с корреспондентом ФАН напомнил, что примерно с теми же «уважаемыми партнерами» уже был целый ряд договоренностей:

«Например, что Берлин выступит гарантом соглашения Януковича с оппозицией и мирного транзита власти в 2014 году (обманули); что Берлин выступит гарантом Минских соглашений и прекращения войны на юго-востоке Украины (обманули и сделали прямо противоположное — накачав Украину оружием за эти восемь лет передышки); из последнего, согласно одной из версий, — что в обмен на деэскалацию на востоке Харьковской области будет разблокирован наш экспорт по аммиакопроводу Тольятти-Одесса — тоже обманули, по состоянию на конец января 2023 года магистраль бездействует», — перечислил эксперт.

Публицист отметил, что «в игре с карточным шулером и то больше гарантий, чем в любых гарантиях из уст западных партнеров».

А даже если предположить, что шулер окажется честнейшим человеком (чудеса случаются) — то нет никакой разницы между обстрелами Донецка и Белгорода, Луганщины и Крыма: все это — территория России, подчеркнул собеседник издания.

Отвечать на это, по мнению Чеснокова, можно только одним способом: как можно дальше отодвинуть линию фронта от наших границ.

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