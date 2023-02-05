Рост «бутербродекса» за вторую половину января составил 0,7 пункта

Индекс кофе с бутербродом («Бутербродекс») увеличился до 105,2 пункта во второй половине января текущего года, повысившись на 0,7 пункта в сравнении с предыдущим показателем, сообщает РИА Новости.
Индекс разработан специалистами аналитического ресурса «Чек Индекс». Для расчетов были взяты наиболее популярные у россиян продукты для завтрака: 400 г батона, 200 г ветчины и сыра, 180 г сливочного масла, а также полкилограмма огурцов, 95 г растворимого кофе и 1 килограмм сахара.
С 16 по 31 января средняя стоимость батона сократилась на 10%, до 29 рублей, масла и сахара — на 2%, до 134 и 56 руб., кофе — на 6%, до 169 рублей и сыра — на 1% до 158 рублей. При этом средний чек на ветчину и огурцы, наоборот, увеличился на 4% и 22%, до 122 и 223 рублей соответственно.