Рост «бутербродекса» за вторую половину января составил 0,7 пункта

С 16 по 31 января средняя стоимость батона сократилась на 10%, до 29 рублей, масла и сахара — на 2%, до 134 и 56 руб., кофе — на 6%, до 169 рублей и сыра — на 1% до 158 рублей. При этом средний чек на ветчину и огурцы, наоборот, увеличился на 4% и 22%, до 122 и 223 рублей соответственно.