Экс-премьер Израиля Беннет сообщил, что Путин дал ему обещание не ликвидировать Зеленского

Российский лидер Владимир Путин некогда дал обещание, что в рамках спецоперации на Украине он не будет ликвидировать президента этой страны Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил экс-руководитель израильского кабмина Нафтали Беннет.
Политик напомнил, что в марте прошлого года он посетил Москву, где у него состоялся диалог с Путиным. В ходе беседы Беннет спросил у российского лидера, планирует ли он «устранять» Зеленского.
«Тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского"», — рассказал экс-премеьр.
Соответствующей информацией Беннет поделился с журналистом Ханохом Даумом в ходе интервью, которое было обнародовано 4 февраля.