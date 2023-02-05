Минобороны КНР: Пекин имеет право ответить США на уничтожение китайского аэростата

Ранее США перекрыло воздушное пространство в небе над Южной Каролиной, американские военные сбили аэростат, принадлежащий КНР, над Атлантическим океаном. Для уничтожения зонда, именуемого в СМИ «шаром-шпионом», применили одну ракету AIM-9X с истребителя F-22.