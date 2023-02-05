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Минобороны КНР: Пекин имеет право ответить США на уничтожение китайского аэростата

Армия
Минобороны КНР: Пекин имеет право ответить США на уничтожение китайского аэростата

Уничтожение американскими военными китайского гражданского беспилотного аэростата в небе над США является чрезмерной реакцией. Об этом говорится в заявлении министерства обороны КНР.

«США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения подобных ситуаций в будущем.

Ранее США перекрыло воздушное пространство в небе над Южной Каролиной, американские военные сбили аэростат, принадлежащий КНР, над Атлантическим океаном. Для уничтожения зонда, именуемого в СМИ «шаром-шпионом», применили одну ракету AIM-9X с истребителя F-22.
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