Минобороны КНР: Пекин имеет право ответить США на уничтожение китайского аэростата

Уничтожение американскими военными китайского гражданского беспилотного аэростата в небе над США является чрезмерной реакцией. Об этом говорится в заявлении министерства обороны КНР.
«США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения подобных ситуаций в будущем.
Ранее США перекрыло воздушное пространство в небе над Южной Каролиной, американские военные сбили аэростат, принадлежащий КНР, над Атлантическим океаном. Для уничтожения зонда, именуемого в СМИ «шаром-шпионом», применили одну ракету AIM-9X с истребителя F-22.