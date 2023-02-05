Звезда дилогии «Мы из будущего» Екатерина Климова отреагировала на слухи о пластике

Актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова, в январе отметившая свое 45-летие, рассказала, как относится к пластическим операциям. Как отметила звезда дилогии «Мы из будущего», это — интимный вопрос.
По словам Климовой, если женщина вдруг решает для себя, что нуждается в каких-либо переменах во внешности, то это ее личное дело.
«Мне кажется, это интимный вопрос вроде: с кем ты спишь, что себе отрезал, сколько у тебя денег в кошельке. Мне странно, что некоторые люди говорят об этом открыто», — призналась она в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Слухи на тему пластических операций у Климовой поползли в Сети после ее появления на презентации сериала «Раневская». Многие обратили внимание, как сильно изменилось лицо артистки.