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Звезда дилогии «Мы из будущего» Екатерина Климова отреагировала на слухи о пластике

Общество
Звезда дилогии «Мы из будущего» Екатерина Климова отреагировала на слухи о пластике

Актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова, в январе отметившая свое 45-летие, рассказала, как относится к пластическим операциям. Как отметила звезда дилогии «Мы из будущего», это — интимный вопрос.

По словам Климовой, если женщина вдруг решает для себя, что нуждается в каких-либо переменах во внешности, то это ее личное дело.

«Мне кажется, это интимный вопрос вроде: с кем ты спишь, что себе отрезал, сколько у тебя денег в кошельке. Мне странно, что некоторые люди говорят об этом открыто», — призналась она в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Слухи на тему пластических операций у Климовой поползли в Сети после ее появления на презентации сериала «Раневская». Многие обратили внимание, как сильно изменилось лицо артистки.
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