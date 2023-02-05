Более 35 человек пострадали и 6 погибли в результате ДТП в центральной части Турции

Подчеркивается, что автобус следовал из города Диярбакыр на юго-востоке Турции в Бодрум, расположенный на побережье Эгейского моря. В провинции Афьонкарахисар автобус на скользкой дороге вылетел с трассы и перевернулся. К месту происшествия были направлены машины полиции и скорой помощи. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.