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Более 35 человек пострадали и 6 погибли в результате ДТП в центральной части Турции

Происшествия
Более 35 человек пострадали и 6 погибли в результате ДТП в центральной части Турции

ДТП с участием междугороднего автобуса произошло в центральной части Турции. Согласно данным турецкого телеканала NTV, жертвами аварии стали шесть человек, еще 35 человек получили травмы.

Подчеркивается, что автобус следовал из города Диярбакыр на юго-востоке Турции в Бодрум, расположенный на побережье Эгейского моря. В провинции Афьонкарахисар автобус на скользкой дороге вылетел с трассы и перевернулся. К месту происшествия были направлены машины полиции и скорой помощи. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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