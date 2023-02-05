Объем прокачки газа через Украину 5 февраля составляет 29,3 млн кубометров

Прокачка российского газа через украинскую газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» по данным на 5 февраля составит 29,3 млн кубометров, передает ТАСС.
Сообщается, что транзит ресурса из РФ через территорию Украины сократился на 32% в сравнении с показателем начала 2023 года. Это связано с выгодными спотовыми ценами, считают аналитики «БКС мир инвестиций».
Однако вскоре, по их мнению, контрактные и спотовые цены сравняются, и тогда прокачка «Газпрома» через «Суджу» снова вырастет.
Напомним, данная ветка является единственным маршрутом для поставок газа из РФ странам Западной и Центральной Европы.