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Объем прокачки газа через Украину 5 февраля составляет 29,3 млн кубометров

Экономика
Объем прокачки газа через Украину 5 февраля составляет 29,3 млн кубометров

Прокачка российского газа через украинскую газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» по данным на 5 февраля составит 29,3 млн кубометров, передает ТАСС.

Сообщается, что транзит ресурса из РФ через территорию Украины сократился на 32% в сравнении с показателем начала 2023 года. Это связано с выгодными спотовыми ценами, считают аналитики «БКС мир инвестиций».

Однако вскоре, по их мнению, контрактные и спотовые цены сравняются, и тогда прокачка «Газпрома» через «Суджу» снова вырастет.

Напомним, данная ветка является единственным маршрутом для поставок газа из РФ странам Западной и Центральной Европы.
российский газ ГИС Суджа транзит через Украину
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