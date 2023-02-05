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Снайперы ЧВК «Вагнер» ликвидировали отряд грузинских наемников под Бахмутом

Армия
Снайперы ЧВК «Вагнер» ликвидировали отряд грузинских наемников под Бахмутом

Снайперы ЧВК «Вагнер» за два дня уничтожили группу наемников из Грузии в ходе боев за южные окраины Бахмута.

Участвовавший в штурме боец рассказал РИА Новости, что на южной стороне населенного пункта шли тяжелые бои.

«Мы двигаемся потихоньку. С нашей стороны потери минимизируем, а вот у них – проблемы», — рассказал он.

Боец добавил, что за несколько дней снайперам удалось ликвидировать примкнувших к ВСУ грузинских наемников.

Стоит подчеркнуть, что в боях за Бахмут принимают участие только подразделения ЧВК «Вагнер». Известно, что «музыканты» наступают сразу с четырех сторон.
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