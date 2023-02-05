Снайперы ЧВК «Вагнер» ликвидировали отряд грузинских наемников под Бахмутом

Снайперы ЧВК «Вагнер» за два дня уничтожили группу наемников из Грузии в ходе боев за южные окраины Бахмута.
Участвовавший в штурме боец рассказал РИА Новости, что на южной стороне населенного пункта шли тяжелые бои.
«Мы двигаемся потихоньку. С нашей стороны потери минимизируем, а вот у них – проблемы», — рассказал он.
Боец добавил, что за несколько дней снайперам удалось ликвидировать примкнувших к ВСУ грузинских наемников.
Стоит подчеркнуть, что в боях за Бахмут принимают участие только подразделения ЧВК «Вагнер». Известно, что «музыканты» наступают сразу с четырех сторон.