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Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об ожесточенных боях за южные кварталы Бахмута

Армия
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об ожесточенных боях за южные кварталы Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые городские бои за южные кварталы Бахмута, куда Киев регулярно перебрасывает мобилизованных украинцев, сообщает РИА Новости.

Боец ЧВК «Вагнер» в комментарии журналистам отметил, что в городе продолжаются ожесточенные столкновения. ВСУ бросают сюда все новые части, отчаянно пытаясь компенсировать потери на передовой. Однако у украинских войск уже нет возможности сопротивляться.

«Огневые точки противника знаем. Сегодня ночью хорошо отработали — заняли позицию, парни продвинулись», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что операция по освобождению Бахмута ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер», которые осуществляют наступление сразу с четырех направлений: на юге, востоке, юго-востоке, а также северо-западе.
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