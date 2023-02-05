Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об ожесточенных боях за южные кварталы Бахмута

Боец ЧВК «Вагнер» в комментарии журналистам отметил, что в городе продолжаются ожесточенные столкновения. ВСУ бросают сюда все новые части, отчаянно пытаясь компенсировать потери на передовой. Однако у украинских войск уже нет возможности сопротивляться.