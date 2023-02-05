Шольц заявил, что договорился с Зеленским о не использовании оружия Запада для атак по РФ

Германский канцлер Олаф Шольц сообщил, что пришел к некому соглашению с украинским лидером Владимиром Зеленским относительно военной помощи ВСУ. Об этом стало известно 5 февраля.
По словам политика, он договорился с главой украинского государства о том, что Киев не будет использовать полученное от Запада вооружение для атак по российским объектам. Такой информацией Шольц поделился с журналистами Bild.
«На этот счет существует консенсус», — сказал он.
Ранее Шольц заявил, что не получал угроз от президента России Владимира Путина в адрес германского государства. Об этом он также сказал корреспондентам Bild.