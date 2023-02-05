Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что регулярно общается с покойным мужем

Заслуженная артистка России, 74-летняя актриса театра и кино Людмила Поргина в 2018 году потеряла близкого человека — из жизни ушел ее муж Николай Караченцов. Как призналась звезда фильма «Юнона и Авось», она не прекратила общаться с ним даже после его смерти.
Поргина заявила, что ощущает присутствие покойного супруга и даже может слышать запах его духов. Помимо этого, артистка якобы слышит его голос и ощущает касания Караченцова. Поргина уточнила, что ежедневно ведет с ним разговоры.
«Когда Коля умирал, в последние минуты он мне сказал: «Я ухожу уже. Но знай, я тебя буду видеть всегда: каждую минуту, каждую секунду. Ты можешь со мной разговаривать. Мы меня не услышишь», — цитирует ее PROZVEZD.
Собеседница издания добавила, что многие покойники беседуют со своими близкими, и это, по ее словам, ни для кого не секрет. При этом самой актрисе слышать голос умершего супруга совсем не страшно.