NetEase: Россия показала Китаю пример стойкого противостояния США

Автор публикации отметил, что Москва успешно справляется с санкционной войной Запада, чем воодушевила Пекин на борьбу с Вашингтоном, передает «ПолитРоссия». Китай на примере РФ осознал, что необходимости в дружеских отношениях с США нет. По этой причине КНР не станет мириться с экономическим давлением с американской стороны, а также ее попытками усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.