NetEase: Россия показала Китаю пример стойкого противостояния США

Китай увидел в России пример стойкого противостояния США. Такой вывод представлен на страницах издания NetEase.
Автор публикации отметил, что Москва успешно справляется с санкционной войной Запада, чем воодушевила Пекин на борьбу с Вашингтоном, передает «ПолитРоссия». Китай на примере РФ осознал, что необходимости в дружеских отношениях с США нет. По этой причине КНР не станет мириться с экономическим давлением с американской стороны, а также ее попытками усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Сегодняшний Китай не станет мириться с давлением. <...> Перед лицом санкций со стороны США позиция Китая не та, что раньше. Москва уже прочертила путь для Пекина», — объяснил китайский аналитик.
Напомним, ранее американский министр обороны Ллойд Остин отправился в Восточную Азию. В NetEase отмечается, что Соединенные Штаты планируют расширить антикитайскую коалицию за счет Южной Кореи и Филиппин. С подобной командировкой в регион также направился генсек НАТО Йенс Столтенберг.