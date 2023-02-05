Экс-супруга Александра Кержакова пожаловалась на алименты на сына от футболиста

О разрыве с футболистом дочь сенатора Вадима Тюльпанова объявила в мае 2018 года. Официально их брак был расторгнут в апреле 2019 года. Сын остался жить с матерью. По некоторым данным, Кержаков должен был выплачивать бывшей жене алименты — шестую часть доходов, однако на деле цифра оказалась весьма скромной.