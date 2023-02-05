Экс-супруга Александра Кержакова пожаловалась на алименты на сына от футболиста

Блогер и телеведущая Милана Тюльпанова, прославившаяся благодаря браку с футболистом Александром Кержаковым, рассказала, сколько получает от него денег в виде алиментов на их общего сына.
О разрыве с футболистом дочь сенатора Вадима Тюльпанова объявила в мае 2018 года. Официально их брак был расторгнут в апреле 2019 года. Сын остался жить с матерью. По некоторым данным, Кержаков должен был выплачивать бывшей жене алименты — шестую часть доходов, однако на деле цифра оказалась весьма скромной.
Как рассказала блогер, суд обязал Кержакова выплачивать ей алименты в размере прожиточного минимума, что составляет около 14 тысяч рублей. При этом платежи на ее карту не превышают 10,5 тысячи рублей.