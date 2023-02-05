Россиянам порекомендовали не хранить деньги в валюте

Курс иностранной валюты нестабилен, поэтому лучше диверсифицировать свои накопления сразу в несколько видов инвестиций, передает 5-tv.ru мнение экономиста Ирины Ларионовой.
Эксперт отметила, что несмотря на рост евро до 77 рублей, предпосылок к укреплению европейской валюты нет. Поэтому лучше оставить накопления в рублях или перевести их в золото. Последний вариант наиболее подходит для долгосрочных инвестиций.
Также имеет смысл использовать разные виды инвестирования — депозиты, государственные долговые обязательства и другие финансовые инструменты.