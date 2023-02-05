Переехавшим в Польшу украинским беженцам начали выдавать повестки

Украинским беженцам, которые переехали в Польшу, начали раздавать повестки с призывом на военную службу.
Причем вручают документы в основном тем украинцам, которые официально трудоустроились. Об этом рассказал один из местных блогеров в социальных сетях. Мужчина предположил, что польских работодателей обязали передавать в соответствующие структуры информацию о своих сотрудниках, приехавших с Украины.
Многие интернет-пользователи обвинили блогера в том, что он пытается «хайпануть» на теме повесток. В ответ на это мужчина иронично заявил: «Подождите два-три дня и сами все узнаете».
Польский бизнесмен ранее получил штраф за «ксенофобию» после помощи украинским беженцам. По словам предпринимателя, он считает себя «врагом Бандеры и Гитлера», за что и был наказан.