Переехавшим в Польшу украинским беженцам начали выдавать повестки

Причем вручают документы в основном тем украинцам, которые официально трудоустроились. Об этом рассказал один из местных блогеров в социальных сетях. Мужчина предположил, что польских работодателей обязали передавать в соответствующие структуры информацию о своих сотрудниках, приехавших с Украины.