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Переехавшим в Польшу украинским беженцам начали выдавать повестки

Общество
Переехавшим в Польшу украинским беженцам начали выдавать повестки

Украинским беженцам, которые переехали в Польшу, начали раздавать повестки с призывом на военную службу.

Причем вручают документы в основном тем украинцам, которые официально трудоустроились. Об этом рассказал один из местных блогеров в социальных сетях. Мужчина предположил, что польских работодателей обязали передавать в соответствующие структуры информацию о своих сотрудниках, приехавших с Украины.

Многие интернет-пользователи обвинили блогера в том, что он пытается «хайпануть» на теме повесток. В ответ на это мужчина иронично заявил: «Подождите два-три дня и сами все узнаете».

Польский бизнесмен ранее получил штраф за «ксенофобию» после помощи украинским беженцам. По словам предпринимателя, он считает себя «врагом Бандеры и Гитлера», за что и был наказан.
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