Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о достижении компромисса с Путиным по Ближнему Востоку

Политик подчеркнул, что условия, которые удовлетворяли бы интересы обоих государств, были найдены в ходе его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы правительства ближневосточного государства, Израиль и РФ попросту договорились «оставить друг друга в покое».