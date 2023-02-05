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Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о достижении компромисса с Путиным по Ближнему Востоку

Политика
Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о достижении компромисса с Путиным по Ближнему Востоку

Москва и Иерусалим достигли компромисса в ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политик подчеркнул, что условия, которые удовлетворяли бы интересы обоих государств, были найдены в ходе его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы правительства ближневосточного государства, Израиль и РФ попросту договорились «оставить друг друга в покое».

«Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», добавил Нетаньяху.

Премьер напомнил, что Иерусалим обеспокоен намерениями Ирана использовать Сирию в качестве плацдарма для нападения. Он также обвинил Тегеран в планах «уничтожить» Израиль.
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