Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о достижении компромисса с Путиным по Ближнему Востоку

Москва и Иерусалим достигли компромисса в ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Политик подчеркнул, что условия, которые удовлетворяли бы интересы обоих государств, были найдены в ходе его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы правительства ближневосточного государства, Израиль и РФ попросту договорились «оставить друг друга в покое».
«Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», — добавил Нетаньяху.
Премьер напомнил, что Иерусалим обеспокоен намерениями Ирана использовать Сирию в качестве плацдарма для нападения. Он также обвинил Тегеран в планах «уничтожить» Израиль.