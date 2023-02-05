Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался на 80-м году жизни. Трагической новостью поделился телеканал Geo News со ссылкой на представителей семьи политика.
Мушарраф умер в больнице в Дубае после продолжительной болезни. По данным СМИ, у экс-президента произошло осложнение амилоидоза — заболевания, при котором в организме происходит сбой обмена веществ.
Первез Мушарраф родился в 1943 году в Дели (Индия, которая на тот момент еще была британской колонией). После отделения Пакистана в 1947 году будущий президент переехал в Карачи, где стал генералом, участвовал в нескольких индо-пакистанских конфликтах, в 1998 году став председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана и главнокомандующим армией Пакистана.
В результате бескровного переворота 1999 года Первез Мушарраф пришел к власти. Политик руководил страной до 2008 года, когда под угрозой импичмента лидер Пакистана был вынужден уйти в отставку.