Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался на 80-м году жизни

Первез Мушарраф родился в 1943 году в Дели (Индия, которая на тот момент еще была британской колонией). После отделения Пакистана в 1947 году будущий президент переехал в Карачи, где стал генералом, участвовал в нескольких индо-пакистанских конфликтах, в 1998 году став председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана и главнокомандующим армией Пакистана.