Лауреатов 65-й церемонии вручения премии «Грэмми» объявят 5 февраля в Лос-Анджелесе

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи 5 февраля вручит заветные награды лауреатам 65-й церемонии «Грэмми». Имена победителей будут объявлены в октябре.
Торжественная церемония вручения музыкальных наград пройдет в Лос-Анджелесе. Ее ведущим станет актер Тревор Ноа. Среди номинантов значатся Адель, Бейонсе, Тейлор Свифт, Кендрик Ламар и группа ABBA.
Ранее стало известно, что автор номинированного на кинопремию «Оскар» короткометражного фильма «Выход» Максим Арбугаев хочет отправиться на церемонию ее вручения. Он убежден, что у России есть все шансы заполучить заветную статуэтку.