Жительница Чувашии предстанет перед судом за распространение видео с голой сестрой у бани

Следствие установило, что вечером 1 июля пошлого года 32-летняя обвиняемая запечатлела на камеру своего смартфона обнаженную сестру. Затем она отправила ролик бывшему супругу, тем самым незаконно собрав и распространив сведения о частной жизни.