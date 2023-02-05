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Жительница Чувашии предстанет перед судом за распространение видео с голой сестрой у бани

Происшествия
Жительница Чувашии предстанет перед судом за распространение видео с голой сестрой у бани

Жительница Чувашии ответит перед судом за распространение видеороликов с обнаженной родственницей. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

В начале февраля жительницу Каашского района обвинили в незаконном распространении частной видеозаписи. В отношении фигуранты было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что вечером 1 июля пошлого года 32-летняя обвиняемая запечатлела на камеру своего смартфона обнаженную сестру. Затем она отправила ролик бывшему супругу, тем самым незаконно собрав и распространив сведения о частной жизни.
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