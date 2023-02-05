Синоптик Леус предупредил петербуржцев о гололедице в воскресенье

Дороги и тротуары Санкт-Петербурга в воскресенье окутает гололедица. В городе также ожидается снег, заявил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, сегодня город на Неве окажется под влиянием северо-восточной периферии антициклона. Погода в Петербурге будет облачной, с неустойчивыми прояснениями. Леус обратил внимание, что небольшой снег может выпасть лишь вечером. Вдобавок в Северной столице ожидается гололед.
Столбики термометров в Санкт-Петербурге сегодня покажут незначительные минусовые значения. Синоптик подчеркнул, что ветер будет несильным – в порывах он разгонится до трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 769 мм ртутного столба.
Напомним, во время последней прямой линии губернатор Петербурга Александр Беглов признавал, что городу не хватает уборочной техники. Он оправдывал провал зимней уборочной кампании в Северной столице санкциями Запада.