Синоптик Леус предупредил петербуржцев о гололедице в воскресенье

По словам синоптика, сегодня город на Неве окажется под влиянием северо-восточной периферии антициклона. Погода в Петербурге будет облачной, с неустойчивыми прояснениями. Леус обратил внимание, что небольшой снег может выпасть лишь вечером. Вдобавок в Северной столице ожидается гололед.