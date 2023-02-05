Украинские националисты попытались сорвать митинг в честь защитников Сталинграда в Париже

Сразу после начала мероприятия на площади, на которой собрались коммунисты, появилась небольшая группа провокаторов с украинскими флагами. Они попытались заглушить выступающих, в результате чего обстановка начала накаляться. Однако сотрудники французской полиции не допустили прямых столкновений между митингующими и украинскими националистами, передает ТАСС.