Александр Емельяненко трогательно высказался о последнем бое в карьере своего брата

Всего на счету Федора Емельяненко 47 профессиональных боев в карьере. Спортсмен одержал в общей сложности 40 побед. Глава Bellator Скотт Кокер выразил мнение, что Емельяненко-старший может считаться одним из величайших бойцов смешанных единоборств.