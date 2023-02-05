Александр Емельяненко трогательно высказался о последнем бое в карьере своего брата

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал последний бой в карьере своего брата Федора Емельяненко. Емельяненко-младший поблагодарил Федора за выдающиеся результаты.
Емельяненко-старший в финальном поединке уступил американцу Райану Бейдеру. Бой завершился нокаутом в первом раунде. Емельяненко-старший трогательно отреагировал на последний поединок в карьере своего брата.
«Последний Император! Спасибо за все, брат!» — написал Александр в своем Telegram-канале.
Всего на счету Федора Емельяненко 47 профессиональных боев в карьере. Спортсмен одержал в общей сложности 40 побед. Глава Bellator Скотт Кокер выразил мнение, что Емельяненко-старший может считаться одним из величайших бойцов смешанных единоборств.